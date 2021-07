Comment acheter un livre sans se tromper ?

Regarder et toucher

Vous pouvez commencer par lire des extraits en ligne ou vous rendre dans une librairie pour palper l’ouvrage avant de vous décider. Selon un internaute lecteur : « Moi je lis la quatrième de couverture pour me faire un avis, .J’achète surtout des livres techniques, en informatique notamment, ou les meilleurs livres d’histoire , donc pour avoir une idée plus précise je parcours le sommaire et l’index et s’il y a des points qui m’intéressent en particulier, je vérifie leur présence dans le lexique. Puis, je survole le livre pour en avoir une impression générale. Enfin, je lis quelques paragraphes ça et là pour voir le ton et le niveau ».

Echanger et en parler

Méthode efficace qui a son intérêt dans certains domaines mais inapplicable dans le cas d’œuvres littéraires. « En général c’est le feeling ou le bouche-à-oreille qui me guident, lance une habituée du site les petits pas de Ioannis . Le livre que je lis actuellement a été choisi de cette manière et il est super ! ». Vous pouvez aussi préférer échanger vos livres avec amis et connaissances ou au sein d’un cercle de lecture. Non seulement, c’est un formidable moyen de découvrir des auteurs inconnus et de nouveaux horizons, mais cela évite aussi d’être déçu par l’achat d’un ouvrage parfois coûteux. Vous ne l’aimez pas, il vous suffit alors de le rendre à son propriétaire. Vous l’avez adoré, vous l’achetez pour le relire ou pour en faire profiter vos proches.

Demander conseil

Autre piste : demander conseil à un bibliothécaire ou en en discuter avec un libraire avisé. Très bonne solution pour cette internaute : « Je suis libraire et ça fait partie de mon métier que de conseiller les lecteurs perdus ! Je reçois quantité de livres par le service de presse et il n’est pas toujours facile pour moi non plus de choisir les ouvrages que je mets en vente dans ma librairie ». C’est là aussi une excellente occasion de découvrir d’autres auteurs et des styles vers lesquels nous n’allons pas spontanément.

Lire la critique

Et pourquoi ne pas vous fier aux nombreuses critiques ? Cela ne vous empêche aucunement de vous forger votre propre opinion. « J’ai acheté un livre très détaillé Les 1001 livres qu’il faut avoir lus dans sa vie, édité chez Flammarion. C’est une sélection de romans marquant que chacun devrait se faire offrir comme cadeau à Noël. Grâce à ce livre, j’ai découvert George Orwell autrement qu’à travers 1984 ou La ferme des animaux, Aldous Huxley, Samuel Butler ou HG Wells. Une fois qu’un auteur m’a plu, je lis en général ses autres titres ». Les idées ne manquent donc pas pour dénicher les livres qui vont compter pour vous