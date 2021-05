Cyberdémocratie de Pierre LEVY – Fiche de lecture

Pierre LEVY « Cyberdémocratie », Odile Jacob, 2002

L’auteur revient d’abord sur les critiques qui ont été portées à son œuvre depuis plusieurs années, en particulier sa notion « d’intelligence collective » dont Internet porterait les promesses au niveau planétaire et qui peut se comprendre comme un « socio-biologisme » : « Lorsque je parle de sélection au cours de l’évolution culturelle, je ne prétends nullement tel ou tel pouvoir momentané. Je suggère que des formes d’organisation sociale dans lesquelles les individus sont plus libres – et donc mieux capables d’actualiser leur potentiel – et dans lesquelles les procédures et les outils de coopération intellectuelle sont plus efficaces ont un avantage compétitif sur les sociétés dans lesquelles les gens sont opprimés (ou les singularités étouffées) et la coopération intellectuelle découragée ou faiblement outillée. Autrement dit, le perfectionnement de l’intelligence collective (qui suppose la liberté) est le produit et le sens de l’évolution culturelle » p.16

Il en veut pour preuve l’avènement d’une possible nouvelle démocratie avec le cyberespace : « il y a dans la notion de démocratie à la fois l’idée des droits et des libertés qui impliquent la dignité éminente du citoyen (version politique de la personne), et l’idée de la délibération, du débat, de la recherche commune des meilleurs lois et donc de l’intelligence collective dans ce qu’elle a de plus élevé : la visée d’une règle juste, impartiale, universelle. En somme la démocratie contient à la fois l’idée de la liberté et celle de l’intelligence collective. Or le cyberespace offre lui aussi une liberté d’expression et de navigation dans la sphère informationnelle infiniment plus grande que tous les autres médias antérieurs, en même temps qu’un outil sans précédent d’intelligence collective » p.32.

