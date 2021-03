Philippe BRETON "L'utopie de la communication" : sont décrites par ce livre, les bases cybernétiques de la société de communication de masse apparue à la fin du XXeme siècle, puis leur inscription dans les pratiques de réseaux sociaux de l'Internet des années 2000, jusqu'à leurs présences matricielles dans la société numérique gouvernée par les GAFA (Géants du web) aujourd'hui

François ASCHER "La société hypermoderne : Ces événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs" : ce sociologue-urbaniste nous livre une remarquable synthèse du phénomène de conjonction qui a eut lieu en 2000 entre une société où les parcours individuels sont socialement multi-imbriqués et des technologies de communication avec l'Internet qui se comportent aussi de manière tout aussi réseautée ... Selon son propos : "Dans la société hypertexte, les individus (mots) changent quotidiennement de champ (textes) dont les structures et les règles (syntaxe) sont différents, et où ils construisent des soi (sens) variés (…). la société se constitue et se représente elle-même à partir des réseaux de mobilités et de relations réelles et virtuelles qui la structurent".

Joël de ROSNAY « L’homme symbiotique » : l'auteur décrit avec précision les mutations du complexe bio-socio-informatique depuis les années 70, avec l'avènement de la puissance du calcul informatique, jusqu’au symbiotique. Un panorama qui annonce pour beaucoup les idées de "convergence numérique" (NBIC) et de "Singularité technologique" développées ensuite depuis la fin des années 2000 par Ray Kurzveil et les idéologues du transhumanisme...

Anne SAUVAGEOT "Voirs et savoirs : esquisse d'une sociologie du regard" : comment nos artefacts et nos créations médiatiques éduquent notre regard et les représentations qui forment société au travers des âges : de l'image dans l'antiquité à l'éducation du regard via la perspective durant la Renaissance, jusqu'aux nouvelles technologies de représentation en 3D d'aujourd'hui.

Hector LOAIZA "Le nomade stellaire" : Au travers du parcours de deux personnages on découvre les soubassement spirituels qui influencent l'univers technologique et ses usages : en particulier la "machine pensante" sorte d'intelligence artificielle qui reproduit la technique spirituelle du voyage astral et plonge au milieu des Big Data pour scénariser l'évolution du monde. En savoir plus...